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Concert Terrasse Bretteville-sur-Laize

Concert Terrasse Bretteville-sur-Laize samedi 29 août 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 14680 Bretteville-sur-Laize

Département : Calvados

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Bretteville-sur-Laize

Concert Terrasse

Place de la Mairie Bretteville-sur-Laize Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Concert Terrasse
La commune de Bretteville-sur-Laize a le plaisir de vous convier à un concert gratuit qui se tiendra le samedi 29 août à 18h00, sur la terrasse du 1er étage de la mairie.

Entrée libre Sans inscription
Restauration sur place, proposée par l’association Sekoly   .

Place de la Mairie Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 2 31 23 46 67 

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English : Concert Terrasse

Concert Terrasse

L’événement Concert Terrasse Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Suisse Normande

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