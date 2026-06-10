Bretteville-sur-Laize

Concert Terrasse

Place de la Mairie Bretteville-sur-Laize Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Concert Terrasse

La commune de Bretteville-sur-Laize a le plaisir de vous convier à un concert gratuit qui se tiendra le samedi 29 août à 18h00, sur la terrasse du 1er étage de la mairie.

Entrée libre Sans inscription

Restauration sur place, proposée par l’association Sekoly .

Place de la Mairie Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 2 31 23 46 67

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Concert Terrasse

L’événement Concert Terrasse Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Suisse Normande