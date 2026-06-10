Concert Terrasse Bretteville-sur-Laize
Concert Terrasse Bretteville-sur-Laize samedi 29 août 2026.
Bretteville-sur-Laize
Concert Terrasse
Place de la Mairie Bretteville-sur-Laize Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Concert Terrasse
La commune de Bretteville-sur-Laize a le plaisir de vous convier à un concert gratuit qui se tiendra le samedi 29 août à 18h00, sur la terrasse du 1er étage de la mairie.
Entrée libre Sans inscription
Restauration sur place, proposée par l’association Sekoly .
Place de la Mairie Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 2 31 23 46 67
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English : Concert Terrasse
Concert Terrasse
L’événement Concert Terrasse Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Suisse Normande
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