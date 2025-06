Concert terrasse « Les vendredis de l’été » Bar de la poste Sourdeval 11 juillet 2025 19:30

Manche

Concert terrasse « Les vendredis de l’été » Bar de la poste 2 rue de Mortain Sourdeval Manche

Début : 2025-07-11 19:30:00

fin : 2025-07-11 21:30:00

2025-07-11

Sur la terrasse du Bar de la Poste, concert apéro avec le groupe de musique COOL AND SOUL, musique funky des années 70/80.

Bar de la poste 2 rue de Mortain

Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 2 33 79 35 55

English : Concert terrasse « Les vendredis de l’été »

On the terrace of the Bar de la Poste, aperitif concert with the music group COOL AND SOUL, funky music from the 70s and 80s.

German :

Auf der Terrasse der Bar de la Poste, Aperitifkonzert mit der Musikgruppe COOL AND SOUL, funky Musik aus den 70/80er Jahren.

Italiano :

Sulla terrazza del Bar de la Poste, concerto aperitivo con il gruppo musicale COOL AND SOUL, musica funky anni ’70 e ’80.

Espanol :

En la terraza del Bar de la Poste, concierto aperitivo con el grupo musical COOL AND SOUL, música funky de los años 70 y 80.

