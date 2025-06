Concert terrasse « Les vendredis de l’été » Vengeons Sourdeval 18 juillet 2025 19:30

Manche

Concert terrasse « Les vendredis de l’été » Vengeons Bourg de Vengeons Sourdeval Manche

Début : 2025-07-18 19:30:00

fin : 2025-07-18 21:30:00

2025-07-18

Cconcert joué par les Daydreamers, groupe pop rock progressif, originaire de Honfleur.

Le comité des Fêtes de Vengeons tiendra une buvette et une restauration sur place.

Vengeons Bourg de Vengeons

Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 2 33 79 35 55

English : Concert terrasse « Les vendredis de l’été »

Concert by Daydreamers, a progressive pop-rock band from Honfleur.

The Comité des Fêtes de Vengeons will be serving refreshments and snacks on site.

German :

Das Konzert wird von den Daydreamers, einer progressiven Pop-Rock-Band aus Honfleur, gespielt.

Das Comité des Fêtes de Vengeons wird vor Ort eine Bar und ein Restaurant betreiben.

Italiano :

Concerto dei Daydreamers, gruppo pop rock progressivo di Honfleur.

Il Comité des Fêtes de Vengeons offrirà rinfreschi e cibo sul posto.

Espanol :

Concierto de los Daydreamers, grupo de pop rock progresivo de Honfleur.

El Comité des Fêtes de Vengeons ofrecerá refrescos y comida in situ.

L’événement Concert terrasse « Les vendredis de l’été » Sourdeval a été mis à jour le 2025-06-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts