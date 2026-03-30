Concert TERRE DE SIENNE أرض له Musique Image Poésie صور موسيقية ال La Résidence des Indes La Rochelle
Concert TERRE DE SIENNE أرض له Musique Image Poésie صور موسيقية ال La Résidence des Indes La Rochelle mercredi 22 avril 2026.
Concert TERRE DE SIENNE أرض له Musique Image Poésie صور موسيقية ال
La Résidence des Indes 74 Chemin du rempart La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 20:30:00
fin : 2026-04-22 21:45:00
Date(s) :
2026-04-22
concert singulier qui allie poésie et images projetées. Terre de Sienne est d’abord une couleur de la famille des pigments terreux chers au monde minéral du Maroc où les ocres, les bruns jaune et les rouges se fondent dans les dans les multiples paysages.
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La Résidence des Indes 74 Chemin du rempart La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 94 21 contact@laresidencedesindes.com
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English :
a singular concert combining poetry and projected images. Terre de Sienne is first and foremost a color from the family of earthy pigments so dear to the mineral world of Morocco, where ochres, yellow-browns and reds blend into the multiple landscapes.
L’événement Concert TERRE DE SIENNE أرض له Musique Image Poésie صور موسيقية ال La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-28 par Nous La Rochelle
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