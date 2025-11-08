Concert TERRENOIRE « Protégé e tour »

salle Désiré Valette Rue Désiré Valette Saint-Vallier Drôme

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

+1€ de frais de loc

emplacement Carre Or

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Date unique en Drôme Ardèche.

.

salle Désiré Valette Rue Désiré Valette Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 28 42 28 festivallier26240@gmail.com

English :

A unique date in Drôme Ardèche.

German :

Einzigartiges Datum in der Region Drôme Ardèche.

Italiano :

Una data unica nella Drôme Ardèche.

Espanol :

Una cita única en Drôme Ardèche.

L’événement Concert TERRENOIRE « Protégé e tour » Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-06-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche