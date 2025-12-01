Concert Texas Spirit rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug

Concert Texas Spirit

Salle Jean Ferrat, rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette, Foug, Meurthe-et-Moselle

Samedi 2025-12-20 20:30:00

2025-12-20

Le groupe TEXAS SPIRIT vous emmènent faire un beau voyage à travers le sud des États-Unis par sa musique originale et dynamique appelée country rock texan .

Composé de 4 musiciens chanteurs Germain (guitare et chant), Michel (batterie et chant), Roberto (guitare basse) et John Bernard (chant)

Réservation en ligne ou par téléphone nombre de places limitéTout public

English :

The group TEXAS SPIRIT takes you on a beautiful journey through the southern United States with its original and dynamic music called Texas country rock .

Comprising 4 musicians and singers: Germain (guitar and vocals), Michel (drums and vocals), Roberto (bass guitar) and John Bernard (vocals)

Book online or by phone limited number of places

