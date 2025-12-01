Concert Texas Spirit rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug
Concert Texas Spirit rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug samedi 20 décembre 2025.
Concert Texas Spirit
rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Le groupe TEXAS SPIRIT vous emmènent faire un beau voyage à travers le sud des États-Unis par sa musique originale et dynamique appelée country rock texan .
Composé de 4 musiciens chanteurs Germain (guitare et chant), Michel (batterie et chant), Roberto (guitare basse) et John Bernard (chant)
Réservation en ligne ou par téléphone nombre de places limitéTout public
5 .
rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug 54570 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 70 26
English :
The group TEXAS SPIRIT takes you on a beautiful journey through the southern United States with its original and dynamic music called Texas country rock .
Comprising 4 musicians and singers: Germain (guitar and vocals), Michel (drums and vocals), Roberto (bass guitar) and John Bernard (vocals)
Book online or by phone limited number of places
L’événement Concert Texas Spirit Foug a été mis à jour le 2025-12-11 par MT TERRES TOULOISES