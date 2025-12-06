Concert Tex’O Folk Rock Festif Haboudange

Concert Tex'O Folk Rock Festif Haboudange samedi 6 décembre 2025.

Haboudange Moselle

Samedi 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06

2025-12-06

Venez profiter d’un concert en après-midi rythmé par le groupe Tex’O suivi d’un apéritif dînatoire.
Sur réservation.Tout public
Haboudange 57340 Moselle Grand Est +33 6 65 17 34 47 

Come and enjoy an afternoon concert with the Tex’O band, followed by an aperitif dinner.
Reservations required.

