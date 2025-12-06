Concert Tex’O Folk Rock Festif Haboudange
Concert Tex’O Folk Rock Festif Haboudange samedi 6 décembre 2025.
Concert Tex’O Folk Rock Festif
Haboudange Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Venez profiter d’un concert en après-midi rythmé par le groupe Tex’O suivi d’un apéritif dînatoire.
Sur réservation.Tout public
10 .
Haboudange 57340 Moselle Grand Est +33 6 65 17 34 47
English :
Come and enjoy an afternoon concert with the Tex’O band, followed by an aperitif dinner.
Reservations required.
L’événement Concert Tex’O Folk Rock Festif Haboudange a été mis à jour le 2025-11-27 par OT DU PAYS SAULNOIS