Concert TEX’O One Man Band L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson

Concert TEX’O One Man Band

L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Marc TEX’O est de ces artistes qui ont bâti un véritable parcours créatif pendant plusieurs décennies en marge des circuits médiatiques.

Quelques incursions dans des lieux et festivals prestigieux, de multiples rencontres, des anecdotes à revendre, des centaines de prestations scéniques et plus de dix albums auto et/ou coproduits constituent l’ossature de cette aventure qui continue toujours !

L’artiste jonglera avec le verbe, l’humour et ses instruments fétiches (guitare, harmonica, accordéon et rythmique) façon One Man Band.

Rémunération au chapeauTout public

.

L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 68 87 48 37 agora@pambio.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marc TEX?O is one of those artists who have built up a veritable creative career over several decades on the bangs of the media circuits.

A few forays into prestigious venues and festivals, numerous encounters, anecdotes to spare, hundreds of live performances and over ten self and/or co-produced albums form the backbone of this adventure, which is still going strong!

The artist juggles words, humor and his signature instruments (guitar, harmonica, accordion and rhythm) in One Man Band style.

Pay-as-you-go

L’événement Concert TEX’O One Man Band Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-01-16 par OT PONT A MOUSSON