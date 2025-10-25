Concert TGV +1 ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert TGV +1 ZAC du Mont de Magny Gisors samedi 25 octobre 2025.

Concert TGV +1

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Jazz manouche

Dans la tradition du Hot club de France d’avant guerre, animé par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, ces quatre musiciens ( 2 guitares, violon/clarinette et batterie) revisitent les standards du style manouche et du jazz à la française . .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

