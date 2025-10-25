Concert TGV +1 ZAC du Mont de Magny Gisors
Concert TGV +1 ZAC du Mont de Magny Gisors samedi 25 octobre 2025.
Concert TGV +1
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 20:30:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Jazz manouche
Dans la tradition du Hot club de France d’avant guerre, animé par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, ces quatre musiciens ( 2 guitares, violon/clarinette et batterie) revisitent les standards du style manouche et du jazz à la française . .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
English : Concert TGV +1
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert TGV +1 Gisors a été mis à jour le 2025-10-20 par Vexin Normand Tourisme