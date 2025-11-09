Concert Thalie N’Co Domaine de Kervennec Carhaix-Plouguer

Concert Thalie N’Co

Domaine de Kervennec 6, Kervennec Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2025-11-09 17:00:00

Thalie chantera au Domaine de Kervennec son dernier album Topaze , accompagnée de François Verguet à la guitare. Auteure, compositrice, chanteuse, comédienne, Nathalie Presles rajoute une corde à son arc, celle de son oeil de photographe… Cette première exposition a pour thème le Canal de Nantes à Brest costarmoricain, sur lequel elle navigue souvent dans le Kreiz-Breizh. La fusion de ses univers sont une invitation au voyage à bord de Topaze ; sur mer, sur terre, et sur le mystique et fascinant Canal de Nantes à Brest…

Vente CD et photos, séance de dédicaces.

Au programme: concert à 17h suivi de l’apéro-expo Canal, mon beau canal… à partir de 18h.

Buvette et petite restauration sur place. .

