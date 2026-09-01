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AGENDA · Thauron

Concert Thauron

vendredi 18 septembre 2026 · Thauron

Concert Thauron

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Eglise de Thauron
Ville
23250 Thauron
Département
Creuse
Tarif

Thauron

Concert

Eglise de Thauron Thauron Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Concert du groupe vocal Mélimélodie (répertoire de chansons françaises)

Entrée à prix libre
Pot de l’amitié à l’issue du concert
Concert organisé par l’association Thauron Pierres et Nature   .

Eglise de Thauron Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 21 06 49 

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English : Concert

L’événement Concert Thauron a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Creuse Sud Ouest