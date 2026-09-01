Informations pratiques

Thauron

Concert

Eglise de Thauron Thauron Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Concert du groupe vocal Mélimélodie (répertoire de chansons françaises)

Entrée à prix libre

Pot de l’amitié à l’issue du concert

Concert organisé par l’association Thauron Pierres et Nature .

Eglise de Thauron Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 21 06 49

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English : Concert

L’événement Concert Thauron a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Creuse Sud Ouest