AGENDA · Thauron
Concert Thauron
vendredi 18 septembre 2026 · Thauron
Informations pratiques
Thauron
Concert
Eglise de Thauron Thauron Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Concert du groupe vocal Mélimélodie (répertoire de chansons françaises)
Entrée à prix libre
Pot de l’amitié à l’issue du concert
Concert organisé par l’association Thauron Pierres et Nature .
Eglise de Thauron Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 21 06 49
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English : Concert
L’événement Concert Thauron a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Creuse Sud Ouest