Informations pratiques

Thanvillé

Concert The 4 Glasses

rue du Château Thanvillé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 15:30:00

fin : 2026-07-19 17:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Le groupe THE 4 GLASSES est formé de 4 musiciens chant, guitare, basse, batterie, flûte traversière et violoncelle. Avec leur touche personnelle, ils revisitent les grands classiques pop, rock et folk de la scène anglo-saxonne et française des années 60 à aujourd’hui. Venez vivre le son The 4 Glasses en live ! .

rue du Château Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est

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English :

L’événement Concert The 4 Glasses Thanvillé a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé