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AGENDA · Thanvillé

Concert The 4 Glasses Thanvillé

dimanche 19 juillet 2026 · Thanvillé

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
rue du Château
Ville
67220 Thanvillé
Département
Bas-Rhin
Tarif

Thanvillé

Concert The 4 Glasses

rue du Château Thanvillé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 15:30:00
fin : 2026-07-19 17:30:00

Date(s) :
2026-07-19

Le groupe THE 4 GLASSES est formé de 4 musiciens chant, guitare, basse, batterie, flûte traversière et violoncelle. Avec leur touche personnelle, ils revisitent les grands classiques pop, rock et folk de la scène anglo-saxonne et française des années 60 à aujourd’hui. Venez vivre le son The 4 Glasses en live !   .

rue du Château Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est  

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English :

L’événement Concert The 4 Glasses Thanvillé a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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