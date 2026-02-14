Concert « The Acoustic jukes »-country & Folk Acoustic, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Concert « The Acoustic jukes »-country & Folk Acoustic Samedi 7 mars, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Début : 2026-03-07T20:30:00+01:00 – 2026-03-07T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T20:30:00+01:00 – 2026-03-07T22:00:00+01:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

Racines dans l’héritage country folk des années 60/70 et de son évolution jusqu’à nos jours. Ils vous invite à une promenade joyeuse et énergique à travers les univers musicaux des « folk-singers.».