Concert The Amber Day Isléa Avermes

Concert The Amber Day

Isléa Avenue des Isles Avermes Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 20:30:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

The Amber Day mêle sonorités folk, bluegrass à des mélodies pop, se distinguant par la voix si singulière, douce et aérienne de sa chanteuse américaine originaire de Louisiane.

.

Isléa Avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 65 saisonculturelle@mairieavermes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Amber Day blends folk and bluegrass sounds with pop melodies, distinguished by the singular, gentle, airy voice of its American singer from Louisiana.

L’événement Concert The Amber Day Avermes a été mis à jour le 2026-01-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région