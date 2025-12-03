Concert The Amy Winehouse Band Théâtre Le Normandy Le Havre

Concert The Amy Winehouse Band

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-03 20:30:00

fin : 2025-12-03

2025-12-03

Amy Winehouse, l’icône de la soul à la voix envoûtante était pour beaucoup la plus grande artiste de sa génération. Back To Black , Rehab , Love Is a Losing Game , I’m No Good … Revivez les plus grands succès d’Amy Winehouse lors d’un concert unique avec son groupe d’origine !

Dirigé par le bassiste Dale Davis, son ami de toujours, le band est complété par l’incroyable chanteuse Bronte Shande. Venez vivre un voyage émouvant, célébrant l’incroyable recueil des chansons d’Amy Winehouse avec les musiciens qui la connaissaient le mieux, qui se sont tenus à ses côtés sur les scènes du monde entier et ont contribué à créer sa musique intemporelle.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

