Concert The Apartments Tumulte Angoulême
Concert The Apartments Tumulte Angoulême jeudi 2 avril 2026.
Concert The Apartments
Tumulte 2 rue de Beaulieu Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 21:00:00
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Travaillant étroitement avec le producteur Tim Kevin, That’s What the Music Is For est le huitième album de The Apartments.
.
Tumulte 2 rue de Beaulieu Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Working closely with producer Tim Kevin, That?s What the Music Is For is The Apartments? eighth album.
L’événement Concert The Apartments Angoulême a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême