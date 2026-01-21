Concert The Apartments Tumulte Angoulême

Concert The Apartments

Tumulte 2 rue de Beaulieu Angoulême Charente

Début : 2026-04-02 21:00:00

fin : 2026-04-02

2026-04-02

Travaillant étroitement avec le producteur Tim Kevin, That’s What the Music Is For est le huitième album de The Apartments.

Tumulte 2 rue de Beaulieu Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com

Working closely with producer Tim Kevin, That?s What the Music Is For is The Apartments? eighth album.

