Concert the armed man, a mass for peace de Sir K. Jenkins ÉGLISE Saint-Julien-lès-Metz dimanche 14 décembre 2025.

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

L’œuvre The Armed Man, A Mass for Peace” de Sir Karl Jenkins écrite en hommage aux victimes de la guerre du Kosovo porte un message plus large d’humanité et d’hommage aux victimes des guerres passées, présentes et à venir.

Dans les temps troublés actuels, le message porté par cette œuvre est un message universel.Tout public

ÉGLISE 1 rue de la Fontaine Saint-Julien-lès-Metz 57070 Moselle Grand Est

English :

Sir Karl Jenkins? work « The Armed Man, A Mass for Peace », written as a tribute to the victims of the war in Kosovo, carries a broader message of humanity and homage to the victims of wars past, present and future.

In today?s troubled times, the message conveyed by this work is a universal one.

German :

Das Werk « The Armed Man, A Mass for Peace » von Sir Karl Jenkins, das zu Ehren der Opfer des Kosovo-Krieges geschrieben wurde, trägt eine breitere Botschaft der Menschlichkeit und des Tributs an die Opfer vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Kriege in sich.

In den heutigen turbulenten Zeiten ist die Botschaft dieses Werkes eine universelle Botschaft.

Italiano :

The Armed Man, A Mass for Peace? di Sir Karl Jenkins, scritto come tributo alle vittime della guerra in Kosovo, porta con sé un messaggio più ampio di umanità e omaggio alle vittime delle guerre passate, presenti e future.

In questi tempi difficili, il messaggio trasmesso da quest’opera è universale.

Espanol :

El hombre armado, ¿una misa por la paz? de Sir Karl Jenkins, escrita en homenaje a las víctimas de la guerra de Kosovo, encierra un mensaje más amplio de humanidad y homenaje a las víctimas de las guerras pasadas, presentes y futuras.

En estos tiempos convulsos, el mensaje que transmite esta obra es universal.

