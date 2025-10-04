Concert the armed man, a mass for peace Saint-Avold

Concert the armed man, a mass for peace Saint-Avold samedi 4 octobre 2025.

Concert the armed man, a mass for peace

2/4 rue du Général de Gaulle Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04 23:00:00

Date(s) :

2025-10-04

L’œuvre The Armed Man, A Mass for Peace” de Sir Karl Jenkins écrite en hommage aux victimes de la guerre du Kosovo porte un message plus large d’humanité et d’hommage aux victimes des guerres passées, présentes et à venir. Dans les temps troublés actuels, le message porté par cette œuvre est un message universel. Les œuvres de Sir Karl Jenkins, compositeur de renommée mondiale font partie des plus jouées. Sa musique est accessible et véhicule des messages universels, tels que la paix.Tout public

0 .

2/4 rue du Général de Gaulle Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est conservatoire.morhange@orange.fr

English :

Sir Karl Jenkins? work « The Armed Man, A Mass for Peace », written as a tribute to the victims of the war in Kosovo, carries a broader message of humanity and homage to the victims of wars past, present and future. In today?s troubled times, the message conveyed by this work is a universal one. The works of world-renowned composer Sir Karl Jenkins are among the most frequently performed. His music is accessible and conveys universal messages, such as peace.

German :

Das Werk « The Armed Man, A Mass for Peace » von Sir Karl Jenkins, das zum Gedenken an die Opfer des Kosovo-Krieges geschrieben wurde, trägt eine breitere Botschaft der Menschlichkeit und des Respekts vor den Opfern vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Kriege in sich. In den heutigen unruhigen Zeiten ist die Botschaft dieses Werkes eine universelle Botschaft. Die Werke des weltberühmten Komponisten Sir Karl Jenkins gehören zu den meistgespielten. Seine Musik ist zugänglich und vermittelt universelle Botschaften wie Frieden.

Italiano :

The Armed Man, A Mass for Peace? di Sir Karl Jenkins, scritto come tributo alle vittime della guerra in Kosovo, porta con sé un messaggio più ampio di umanità e di omaggio alle vittime delle guerre passate, presenti e future. In questi tempi difficili, il messaggio trasmesso da quest’opera è universale. Le opere di Sir Karl Jenkins, compositore di fama mondiale, sono tra le più eseguite. La sua musica è accessibile e trasmette messaggi universali, come la pace.

Espanol :

El hombre armado, ¿una misa por la paz? de Sir Karl Jenkins, escrita en homenaje a las víctimas de la guerra de Kosovo, encierra un mensaje más amplio de humanidad y homenaje a las víctimas de las guerras pasadas, presentes y futuras. En estos tiempos convulsos, el mensaje que transmite esta obra es universal. Las obras de Sir Karl Jenkins, compositor de renombre mundial, figuran entre las más interpretadas. Su música es accesible y transmite mensajes universales, como la paz.

L’événement Concert the armed man, a mass for peace Saint-Avold a été mis à jour le 2025-09-04 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE