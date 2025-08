Concert The Australian Pink Floyd Show Maxéville

Concert The Australian Pink Floyd Show Maxéville jeudi 19 mars 2026.

Concert The Australian Pink Floyd Show

rue du zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Avec plus de 4 millions de billets vendus dans le monde et décrit par The Times comme la référence absolue , The Australian Pink Floyd Show, qui a donné son tout premier concert en 1988, s’est produit dans plus de 35 pays.

Informations et réservations sur le site internet.Tout public

.

rue du zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

English :

With over 4 million tickets sold worldwide and described by The Times as « the absolute benchmark », The Australian Pink Floyd Show, which gave its very first concert in 1988, has performed in over 35 countries.

Information and bookings on the website.

German :

Die Australian Pink Floyd Show, die 1988 ihr allererstes Konzert gab, ist mit über 4 Millionen verkauften Tickets weltweit in mehr als 35 Ländern aufgetreten.

Informationen und Buchungen auf der Website.

Italiano :

Con oltre 4 milioni di biglietti venduti in tutto il mondo e descritto dal Times come « il punto di riferimento assoluto », l’Australian Pink Floyd Show, che ha tenuto il suo primo concerto nel 1988, si è esibito in oltre 35 paesi.

Informazioni e prenotazioni sul sito web.

Espanol :

Con más de 4 millones de entradas vendidas en todo el mundo y descrito por The Times como « la referencia absoluta », The Australian Pink Floyd Show, que ofreció su primer concierto en 1988, ha actuado en más de 35 países.

Información y reservas en el sitio web.

L’événement Concert The Australian Pink Floyd Show Maxéville a été mis à jour le 2025-07-30 par DESTINATION NANCY