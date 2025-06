Concert The Bards of Sweeney – Saumur 16 juillet 2025 07:00

Maine-et-Loire

Concert The Bards of Sweeney Dampierre-sur-Loire Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

The Bards of Sweeney font résonner les échos d’un riche patrimoine irlandais et celtique.

Leurs chansons, intemporelles et sociales, oscillent entre les légendes oubliées de l’ère préchrétienne et les rues des grandes cités industrielles. Avec eux, c’est sur scène que la magie se tisse… et que les histoires prennent vie en musique.

En collaboration avec la commune déléguée et le comité des fêtes de Dampierre-sur-Loire, et en partenariat avec Performance Environnement.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 16 juillet 2025

Horaires de représentation le mercredi de 20h30 à 22h45. .

Dampierre-sur-Loire

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

English :

The Bards of Sweeney resonate with a rich Irish and Celtic heritage.

German :

The Bards of Sweeney lassen die Echos eines reichen irischen und keltischen Erbes erklingen.

Italiano :

I Bardi di Sweeney risuonano di un ricco patrimonio irlandese e celtico.

Espanol :

Los Bardos de Sweeney resuenan con una rica herencia irlandesa y celta.

L’événement Concert The Bards of Sweeney Saumur a été mis à jour le 2025-06-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME