Concert The Beatles Artifact – Magic Mirrors Le Havre, 17 mai 2025 19:30, Le Havre.

Seine-Maritime

Concert The Beatles Artifact Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-05-17 19:30:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Le Magic Mirrors vibrera au son des plus grands titres des Beatles avec la venue du groupe de rock The Beatles Artifact, samedi 17 mai à 20h.

Des ballades les plus douces aux hymnes les plus puissants, The Beatles Artifact revisite avec passion les tubes du groupe légendaire n°1 mondial. Plongez dans l’univers des Beatles grâce à l’un des meilleurs cover bands des « Fab Four ».

Revivez en live les incontournables « All you need is love », « Help », « Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band », et toutes vos chansons préférées du groupe de Liverpool, qui prône l’amour et la paix dans le monde. Un concert plein d’émotions en perspective.

Réservation obligatoire.

Magic Mirrors 5 Quai Frissard

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr

English : Concert The Beatles Artifact

Magic Mirrors will be buzzing to the sound of the Beatles’ greatest hits when rock band The Beatles Artifact performs on Saturday May 17 at 8pm.

From the sweetest ballads to the most powerful anthems, The Beatles Artifact passionately revisits the hits of the legendary world #1 band. Immerse yourself in the world of the Beatles with one of the Fab Four?s finest cover bands.

Relive live « All you need is love », « Help », « Sgt. Pepper?s Lonely Hearts Club Band », and all your favorite songs by the Liverpool band, who advocate love and peace in the world. A concert full of emotion.

Reservations essential.

German :

Die Rockband The Beatles Artifact wird am Samstag, den 17. Mai um 20 Uhr im Magic Mirrors die größten Songs der Beatles spielen.

Von den sanftesten Balladen bis hin zu den kraftvollsten Hymnen, The Beatles Artifact interpretiert mit Leidenschaft die Hits der legendären Nr. 1-Band der Welt neu. Tauchen Sie mit einer der besten Coverbands der « Fab Four » in die Welt der Beatles ein.

Erleben Sie die unumgänglichen Songs « All you need is love », « Help », « Sgt. Pepper?s Lonely Hearts Club Band » und all Ihre Lieblingssongs der Liverpooler Band, die sich für Liebe und Weltfrieden einsetzt. Ein Konzert voller Emotionen steht bevor.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Il Magic Mirrors si animerà con i suoni dei più grandi successi dei Beatles quando la rock band The Beatles Artifact si esibirà sabato 17 maggio alle 20.00.

Dalle ballate più dolci agli inni più potenti, The Beatles Artifact rivisita con passione i successi della leggendaria band numero 1 al mondo. Immergetevi nel mondo dei Beatles con una delle migliori cover band dei Fab Four.

Rivivete dal vivo « All you need is love », « Help », « Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band » e tutte le vostre canzoni preferite della band di Liverpool, sostenitrice dell’amore e della pace nel mondo. Vi aspettiamo per un concerto ricco di emozioni.

È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

El sábado 17 de mayo, a las 20.00 horas, la banda de rock The Beatles Artifact tocará en los Espejos Mágicos los grandes éxitos de los Beatles.

Desde las baladas más dulces hasta los himnos más poderosos, The Beatles Artifact revisita con pasión los éxitos de la legendaria banda número 1 del mundo. Sumérjase en el mundo de los Beatles con una de las mejores bandas de versiones de los Fab Four.

Reviva en directo « All you need is love », « Help », « Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band » y todos sus favoritos de la banda de Liverpool, que aboga por el amor y la paz en el mundo. Esperamos un concierto lleno de emociones.

Imprescindible reservar.

