Concert The Big Idea + Angine de Poitrine Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Le Tetris Le Havre

The Big Idea Indie rock

Plus qu’un groupe, The Big Idea est un collectif, une équipe soudée composée d’une bande de potes vivant en colocation avec une grande idée en tête créer de la bonne musique. Débarqués de La Rochelle, ils composent au gré de leurs inspirations, mixant les goûts de chacun. Après quelques disques fait maison, le groupe s’entoure du producteur new-yorkais Jeremy R.G. Snyder (Idles, DITZ, Lambrini Girls) pour sortir un nouvel opus enregistré en studio Half a Dozen. Guitares noisy, transe instrumentale et solos de cuivres s’entremêlent dans des morceaux aux allures de jungle frénétique, non sans rappeler Viagra Boys ou Fat White Family. À leur écoute, personne ne pourra le démentir, The Big Idea est une équipe qui gagne !

Angine de Poitrine Indie rock

Asymétrique et dissonant sont deux mots plutôt négatifs. Ils qualifient pourtant la musique d’Angine de Poitrine, qui, on vous le promet, est complètement addictive. Avec leur Mantra-rock dada-pythago-cubiste et leurs costumes déjantés, le duo espiègle invite à s’égarer dans un vortex de motifs sonores et visuels hypnotisants. Le groove de leur batterie, l’exubérance de leur guitare/basse microtonale et ses riffs endiablés nous plonge dans une expérience des plus folles où la fête est reine.Préparez-vous, les nouveaux extraterrestres du rock sont dans la place et viennent vous chercher !

