Concert The Bing’s avec Junio N’Sadi Jazz-Club Moulinois Moulins vendredi 19 décembre 2025.

Concert The Bing’s avec Junio N’Sadi

Jazz-Club Moulinois Cave de l’hôtel Demoret Passage Moret Moulins Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

+1 € d’adhésion annuelle

Début : 2025-12-19 21:00:00
fin : 2025-12-19

2025-12-19

the Bing’s, mené par Junior N’Sadi, réinvente le jazz fusion avec une énergie brute et généreuse. Six musiciens formés au Centre Didier Lockwood y mêlent
Jazz-Club Moulinois Cave de l’hôtel Demoret Passage Moret Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 22 67 11  contact@jazzclubmoulinois.fr

English :

the Bing’s, led by Junior N’Sadi, reinvents jazz fusion with raw, generous energy. Six musicians trained at the Centre Didier Lockwood combine

German :

the Bing’s, angeführt von Junior N’Sadi, erfindet den Fusion-Jazz mit roher und großzügiger Energie neu. Sechs Musiker, die im Centre Didier Lockwood ausgebildet wurden, vermischen hier

Italiano :

i Bing’s, guidati da Junior N’Sadi, reinventano il jazz fusion con un’energia cruda e generosa. Sei musicisti formatisi al Centre Didier Lockwood combinano

Espanol :

los Bing, liderados por Junior N’Sadi, reinventan el jazz fusión con una energía cruda y generosa. Seis músicos formados en el Centro Didier Lockwood combinan

