Concert « The Boys Friends » Ancienne gare Gissey-sur-Ouche
Concert « The Boys Friends » Ancienne gare Gissey-sur-Ouche samedi 20 septembre 2025.
Concert « The Boys Friends »
Ancienne gare 105 Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 19:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
La saison 2025 des cafés du dimanche se termine en musique, le samedi 20 septembre à 19h, avec le groupe The Boys Friends.
Cette bande de copains vous propose des reprises de vos tubes préférés dans différents styles Rock, Jazz, Folk, Bossa … Les Hits les plus kitsch et les plus cultes des années 80s ,90s, revisités afin de vous surprendre le plus possible ! Promis vous ne serez pas déçu !!
Buvette et petite restauration sur place. .
Ancienne gare 105 Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lalampisterie.gissey@gmail.com
English : Concert « The Boys Friends »
German : Concert « The Boys Friends »
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert « The Boys Friends » Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2025-09-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)