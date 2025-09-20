Concert « The Boys Friends » Ancienne gare Gissey-sur-Ouche

Ancienne gare 105 Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

Début : 2025-09-20 19:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

La saison 2025 des cafés du dimanche se termine en musique, le samedi 20 septembre à 19h, avec le groupe The Boys Friends.

Cette bande de copains vous propose des reprises de vos tubes préférés dans différents styles Rock, Jazz, Folk, Bossa … Les Hits les plus kitsch et les plus cultes des années 80s ,90s, revisités afin de vous surprendre le plus possible ! Promis vous ne serez pas déçu !!

Buvette et petite restauration sur place. .

Ancienne gare 105 Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lalampisterie.gissey@gmail.com

