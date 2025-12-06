Concert The Capitols Saint-Doulchard

Concert The Capitols Saint-Doulchard samedi 6 décembre 2025.

Concert The Capitols

286 Rue de Malitorne Saint-Doulchard Cher

Début : 2025-12-06 19:00:00

2025-12-06

Considéré comme l’un des meilleurs groupes au monde dans la résurrection du rock des années 50, le groupe enflamme les scènes bien au-delà des frontières.

Préparez-vous à remonter le temps et à vibrer au rythme du rock authentique des années 50 ! Véritables maîtres du genre, ces artistes passionnés et charismatiques redonnent vie à une époque mythique, avec une énergie contagieuse et un son d’une fidélité impressionnante.

Reconnue à l’international comme l’un des meilleurs groupes au monde à faire revivre ce style légendaire, la formation enflamme chaque scène avec des reprises électrisantes d’Elvis, Chuck Berry, Little Richard, et bien d’autres.

Un show vibrant, festif, et irrésistiblement dansant, à partager en famille ou entre amis. Que vous soyez nostalgique des fifties ou simplement amateur de bonne musique live, ce concert est un véritable voyage dans le temps à ne surtout pas manquer. .

286 Rue de Malitorne Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 6 85 84 78 00

English :

Considered to be one of the world?s top bands in the resurrection of 50s rock, the group has been setting stages ablaze far beyond our borders.

German :

Die Band gilt als eine der besten Bands der Welt bei der Wiederbelebung des Rocks der 50er Jahre und begeistert die Bühnen weit über die Landesgrenzen hinaus.

Italiano :

Considerato uno dei migliori gruppi al mondo nella resurrezione del rock anni ’50, il gruppo ha infiammato i palcoscenici ben oltre i confini nazionali.

Espanol :

Considerado uno de los mejores grupos del mundo en la resurrección del rock de los años 50, el grupo ha incendiado escenarios más allá de sus fronteras.

L’événement Concert The Capitols Saint-Doulchard a été mis à jour le 2025-08-10 par OT BOURGES