Concert The Celtic Social Club avenue de Skibbereen Penmarch

Concert The Celtic Social Club avenue de Skibbereen Penmarch samedi 14 février 2026.

Concert The Celtic Social Club

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Chaque concert du Celtic Social Club est une expérience une énergie communicative, une générosité sans limite et un public invité à entrer dans le “club” — et à y rester. Porté par un nouveau chanteur venu de Dublin, le collectif franco-irlandais déploie sur scène un mélange explosif de folk, rock et pop celtique.

En dix ans, le groupe s’est forgé une solide réputation grâce à sa puissance live, que le producteur anglais Nick Davis (Genesis, The Pogues, Björk, XTC) a su capturer sur le nouvel album YOU SHOULD KNOW (sortie le 25 octobre 2025).

Entre Clash, Pogues, Waterboys et Fontaines D.C., The Celtic Social Club affirme un son unique, festif et inventif — à vivre absolument en concert. .

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19

