Concert The Celtic Tramps Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer

Rue Kerdiaoulig L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Le Comité de jumelage Moëlan-sur-Mer / Louisburgh (Irlande) célèbre cette année une décennie d’échanges, d’amitié et de culture partagée entre les deux villes.

Pour marquer ces 10 ans de complicité celtique, une soirée musicale exceptionnelle est organisée mardi 5 août à 20h30 au Pôle culturel l’Ellipse.

The Celtic Tramps, groupe de neuf musiciens venu de Nancy, fera vibrer l’Ellipse avec son style unique mêlant musique celtique traditionnelle, chansons actuelles et compositions originales en français. Né dans l’ambiance singulière des concerts clandestins de 2020, le groupe s’est fait connaître en jouant dans les rues de Bretagne et de Lorraine, avant de conquérir les scènes de festivals majeurs comme le Festival de Chants Marins de Paimpol ou encore le Triskell en Italie.

Avec leur énergie débordante et leurs thèmes décalés de la cuisine aux insectes aux ermites de jardin les Celtic Tramps promettent un concert festif, puissant et inattendu !

En première partie Les Houbloners, une formation locale qui sait faire monter l’ambiance avec bonne humeur et guitares bien accordées.

Venez nombreux fêter ce lien fort qui unit Moëlan à l’Irlande depuis dix ans ! .

Rue Kerdiaoulig L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 71 00

