Le trio franco-allemand The Cherrychords est composé du couple Elke et Niels (anciens membres du groupe rock Shegoesbang ) au chant et aux guitares, et du contrebassiste alsacien Dean Blondin (membre de Rockabilly Tendencies ). Ces allemands, installés en Alsace, privilégient désormais les compositions acoustiques dans un genre proche de la musique folk et country américaine qu’ils affectionnent tout particulièrement. Ils joueront notamment des compositions de leur dernier album On Clover Island (2024) ainsi que quelques reprises. .

6 rue des seigneurs

Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 61 02 mediatheque@fessenheim.fr

