Concert THE CHICANA BAND EN CONCERT ET JAM à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Concert THE CHICANA BAND EN CONCERT ET JAM à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Avec CHICANA Band, embarquez pour un voyage musical entre jazz, swing, bossa et rythmes latins.

Sur scène, des musiciens passionnés mêlent élégance, chaleur et énergie pour faire vibrer les standards comme les reprises revisitées.

Une ambiance solaire, tantôt feutrée, tantôt festive, idéale pour commencer la soirée en musique, un verre à la main, porté par le groove et la complicité du live. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

