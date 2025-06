Concert The Chorale Impul’son Centre Les Ecraignes Villers-lès-Nancy 5 juillet 2025 20:30

Meurthe-et-Moselle

Concert The Chorale Impul'son Centre Les Ecraignes 6 rue Albert 1er Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Samedi 2025-07-05 20:30:00

2025-07-05

2025-07-05

2025-07-06

Impul’son, c’est 5 musiciens en live et 45 choristes qui se dépassent et dansent avec énergie !

Impul’son un répertoire exclusivement puisé dans la variété française, du « Disco » de Juliette Armanet, en passant par Starmania, Telephone, Lavilliers, MC Solaar…

Buvette à l’entracte. Salle des Ecraignes, accessible PMR.Tout public

Centre Les Ecraignes 6 rue Albert 1er

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 92 32 40

English :

Impul’son is 5 live musicians and 45 backing singers who outdo themselves and dance with energy!

Impul’son: a repertoire drawn exclusively from French variety, from Juliette Armanet’s « Disco » to Starmania, Telephone, Lavilliers, MC Solaar…

Refreshment bar at intermission. Salle des Ecraignes, PMR accessible.

German :

Impul’son, das sind 5 Live-Musiker und 45 Chorsängerinnen, die über sich hinauswachsen und mit Energie tanzen!

Impul’son: ein Repertoire, das ausschließlich aus der französischen Varietät stammt, von « Disco » von Juliette Armanet über Starmania, Telephone, Lavilliers, MC Solaar…

Getränke in der Pause. Salle des Ecraignes, zugänglich für Behinderte.

Italiano :

Impul’son è composto da 5 musicisti dal vivo e 45 coristi che si superano e ballano con energia!

Impul’son: un repertorio tratto esclusivamente dal varietà francese, da « Disco » di Juliette Armanet a Starmania, Telephone, Lavilliers, MC Solaar…

Bar per il ristoro durante l’intervallo. Salle des Ecraignes, accessibile alle persone in sedia a rotelle.

Espanol :

¡Impul’son son 5 músicos en directo y 45 coristas que se superan y bailan con energía!

Impul’son: un repertorio extraído exclusivamente de la variedad francesa, desde la « Disco » de Juliette Armanet hasta Starmania, Telephone, Lavilliers, MC Solaar…

Bar durante el descanso. Sala des Ecraignes, accesible en silla de ruedas.

L’événement Concert The Chorale Impul’son Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-06-21 par DESTINATION NANCY