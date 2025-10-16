Concert: The Clockmakers Altkirch

Concert: The Clockmakers Altkirch jeudi 16 octobre 2025.

Concert: The Clockmakers

1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Après un premier EP sorti en 2015, suivi d’un vinyle en 2018, le groupe a sorti son album Good News en juin 2019. Venez avec nous remettre les pendules à l’heure !

The Clockmakers, c’est un groupe qui tourne depuis 2013, autour des compositions et des textes de Mélanie Decq, au chant et au trombone. Passionnée par la musique des années 60, ses influences Ska, Rocksteady, Northern Soul… se reflètent dans ses chansons. Elle est entourée par une section rythmique pleine d’énergie, ainsi que par un binôme trompette-saxophone baryton, puis un clavier. Les sept musiciens s’unissent afin de créer un son à la fois rétro et moderne, le tout teinté de Rock’n Roll qui transpire !

Ouverture du B’ART à 19H

1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04 culture@mairie-altkirch.fr

English :

After a debut EP released in 2015, followed by a vinyl in 2018, the band released their album « Good News » in June 2019. « Come with us to set the record straight! »

German :

Nach einer ersten EP, die 2015 veröffentlicht wurde, gefolgt von einer Vinyl-Platte im Jahr 2018, hat die Band im Juni 2019 ihr Album « Good News » veröffentlicht. » Kommt mit uns, um die Uhren neu zu stellen! »

Italiano :

Dopo un EP di debutto pubblicato nel 2015, seguito da un’uscita in vinile nel 2018, la band ha pubblicato l’album « Good News » nel giugno 2019. « Venite con noi a mettere le cose in chiaro! »

Espanol :

Tras un EP de debut publicado en 2015, seguido de un lanzamiento en vinilo en 2018, la banda ha publicado su álbum ‘Good News’ en junio de 2019. « ¡Ven con nosotros a dejar las cosas claras! »

