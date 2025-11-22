Concert The Corks Saint-Dizier
Concert The Corks
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Tout public
Ouverture dès 18h30 avec un Happy Hour jusqu’à 20h30 la pinte au prix du demi
À 20h30, place à The Corks rock, énergie irlandaise, ambiance de pub… ça va danser, taper dans les mains et donner envie de vider quelques pintes .
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com
L’événement Concert The Corks Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne