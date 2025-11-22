Concert The Corks Saint-Dizier

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Tout public
Ouverture dès 18h30 avec un Happy Hour jusqu’à 20h30 la pinte au prix du demi
À 20h30, place à The Corks rock, énergie irlandaise, ambiance de pub… ça va danser, taper dans les mains et donner envie de vider quelques pintes   .

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43  association.aupetitparis@gmail.com

