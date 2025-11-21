Concert The cosmic Froggies Blackrock Irish Pub Landerneau

Concert The cosmic Froggies

Blackrock Irish Pub 18 Rue Chanoine Kerbrat Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 21:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Groupe rock du Finistère, ne dédaignant pas quelques échappées folk, les Froggies naviguent entre reprises relookées et compositions cosmiques. Toujours prêts à électriser la scène, ils allient énergie contagieuse et bonne humeur à chaque concert ! .

Blackrock Irish Pub 18 Rue Chanoine Kerbrat Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 53 17

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert The cosmic Froggies Landerneau a été mis à jour le 2025-11-14 par OT LANDERNEAU DAOULAS