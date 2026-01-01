Concert The Dark Side Of The Moon Les Arènes Metz
Concert The Dark Side Of The Moon Les Arènes Metz samedi 31 janvier 2026.
Concert The Dark Side Of The Moon
Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-31 18:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
50 ans de Pink Floyd The Dark Side of the Moon Live in Concert L’album le plus vendu de Pink Floyd en direct avec les membres de la tournée originale !
Great Gig in the Sky , “Money”, Us and Them , Time , plongez dans l’univers sonore intemporel qui a remodelé la musique rock.Des mélodies uniques et envoûtantes, des paroles profondes, un spectacle de lumière et de laser à couper le souffle. Vivez l’opus magnum de Pink Floyd comme jamais auparavant.
Présenté par un invité très spécial !Tout public
Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 56 69 34 info@arenes-de-metz.com
English :
50 years of Pink Floyd The Dark Side of the Moon Live in Concert: Pink Floyd’s best-selling album live with members of the original tour!
Great Gig in the Sky , Money , Us and Them , Time , immerse yourself in the timeless sonic universe that reshaped rock music.unique, haunting melodies, profound lyrics, a breathtaking light and laser show. Experience Pink Floyd’s magnum opus as never before.
Presented by a very special guest!
L’événement Concert The Dark Side Of The Moon Metz a été mis à jour le 2026-01-23 par AGENCE INSPIRE METZ