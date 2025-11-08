Concert The Dead Krazukies Salle Daniel Balavoine Mourenx

Concert The Dead Krazukies Salle Daniel Balavoine Mourenx samedi 8 novembre 2025.

Concert The Dead Krazukies

Salle Daniel Balavoine 8 Boulevard de la République Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Ouverture de la buvette.

20h30 Première partie par Hide the Sun (rock) suivie par The Dead Krazukies (punk rock). .

Salle Daniel Balavoine 8 Boulevard de la République Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 74 82 52 contact@blackrainbow.fr

English : Concert The Dead Krazukies

German : Concert The Dead Krazukies

Italiano :

Espanol : Concert The Dead Krazukies

L’événement Concert The Dead Krazukies Mourenx a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Coeur de Béarn