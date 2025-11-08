Concert The Dead Krazukies Salle Daniel Balavoine Mourenx
Salle Daniel Balavoine 8 Boulevard de la République Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Ouverture de la buvette.
20h30 Première partie par Hide the Sun (rock) suivie par The Dead Krazukies (punk rock). .
Salle Daniel Balavoine 8 Boulevard de la République Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 74 82 52 contact@blackrainbow.fr
L’événement Concert The Dead Krazukies Mourenx a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Coeur de Béarn