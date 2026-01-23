Concert The Depeche Mode Experience Les Arènes Metz

Concert The Depeche Mode Experience

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

The ultimate live celebration.

Une immersion totale dans l’univers de Depeche Mode ! The Depeche Mode Experience recrée l’énergie brute et authentique des concerts de Depeche Mode, offrant un hommage parmi les plus fidèles d’Europe.

À chaque concert, le groupe emporte le public dans un show saisissant de réalisme, applaudi pour son authenticité et son intensité.

En 2017, Depeche Mode eux-mêmes ont mis The Depeche Mode Experience à l’honneur sur leur page Facebook officielle. Sur scène, Rod Mak incarne un Dave Gahan troublant de réalisme, tant par sa présence vocale que scénique. The Depeche Mode Experience revisite toutes les époques du groupe avec une précision remarquable, créant un hommage unique et authentique à chaque prestation.Tout public

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 56 69 34 info@arenes-de-metz.com

English :

The ultimate live celebration.

Total immersion in the world of Depeche Mode! The Depeche Mode Experience recreates the raw, authentic energy of Depeche Mode concerts, offering one of the most faithful tributes in Europe.

At every concert, the band sweeps the audience up in a strikingly realistic show, applauded for its authenticity and intensity.

In 2017, Depeche Mode themselves featured The Depeche Mode Experience on their official Facebook page. On stage, Rod Mak embodies a Dave Gahan disturbingly realistic in both his vocal and stage presence. The Depeche Mode Experience revisits all the band’s eras with remarkable precision, creating a unique and authentic tribute at every performance.

