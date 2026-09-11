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AGENDA · Altorf

Concert The Deviant Roses Altorf

samedi 17 octobre 2026 · Altorf

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
route de Dachstein
Ville
67120 Altorf
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Altorf

Concert The Deviant Roses

route de Dachstein Altorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17 20:30:00

Date(s) :
2026-10-17

Jeune groupe de rock connu pour ses concerts énergiques mêlant reprises et compositions
originales.
Jeune groupe de rock connu pour ses concerts énergiques mêlant reprises et compositions originales. 0  .

route de Dachstein Altorf 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61  animations@ot-molsheim-mutzig.com

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English :

A young rock band known for its energetic concerts that blend covers and
original songs.

L’événement Concert The Deviant Roses Altorf a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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