Informations pratiques

Altorf

Concert The Deviant Roses

route de Dachstein Altorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 19:00:00

fin : 2026-10-17 20:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Jeune groupe de rock connu pour ses concerts énergiques mêlant reprises et compositions

originales.

Jeune groupe de rock connu pour ses concerts énergiques mêlant reprises et compositions originales. 0 .

route de Dachstein Altorf 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 animations@ot-molsheim-mutzig.com

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English :

A young rock band known for its energetic concerts that blend covers and

original songs.

L’événement Concert The Deviant Roses Altorf a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig