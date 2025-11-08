Concert The Division Men La Station Châtellerault

La Station 6 avenue du Général de Gaulle Châtellerault

THE DIVISION MEN est un duo texan formé à Berlin en 2008. Le groupe est constitué de J. Spencer Portillo (voix, guitare) et de son épouse Caroline Rippy Portillo (voix, basse). Leur nom est dérivé de l’idée d’artistes qui collaborent à travers le monde en dépit de l’endroit où ils se trouvent. Le duo vient de sortir son quatrième album Hymns And Fiery Dances. A l’écoute de ces sept titres, on a l’impression d’être en balade sur les routes texanes et de traverser la frontière mexicaine. Ou d’écouter la bande originale d’un western poisseux et envoûtant.

Ils passeront par La STATION lors de leur tournée européenne cet automne, et on est tout content de programmer notre premier groupe international ! .

