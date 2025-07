CONCERT THE DOUG Montpellier

CONCERT THE DOUG Montpellier mercredi 24 septembre 2025.

CONCERT THE DOUG

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Dans le cadre du Festival Les Internationales de la Guitare.

Révélé par un premier album salué par la critique et une Cigale affichant complet, The Doug poursuit sa lancée avec Leader Price , un single coup de poing qui marque une nouvelle étape avant son Olympia en juin.

Dans le cadre du Festival Les Internationales de la Guitare.

Révélé par un premier album salué par la critique et une Cigale affichant complet, The Doug poursuit sa lancée avec Leader Price , un single coup de poing qui marque une nouvelle étape avant son Olympia en juin.

À seulement 20 ans, il s’impose comme une voix singulière, entre rap virevoltant et chanson française, portée par une écriture fine, une sensibilité à fleur de peau et une guitare nue qui met à vif les émotions. .

100 Rue Ferdinand de Lesseps Montpellier 34070 Hérault Occitanie

English :

As part of the Festival Les Internationales de la Guitare.

Revealed by a critically acclaimed debut album and a sold-out Cigale, The Doug continues his momentum with « Leader Price », a hard-hitting single that marks a new stage before his Olympia in June.

German :

Im Rahmen des Festivals Les Internationales de la Guitare.

The Doug, der durch ein von der Kritik gefeiertes Debütalbum und ein ausverkauftes Cigale bekannt wurde, setzt seinen Siegeszug mit « Leader Price » fort, einer schlagkräftigen Single, die eine neue Etappe vor seinem Olympia im Juni markiert.

Italiano :

Nell’ambito del Festival Les Internationales de la Guitare.

Reduce da un album di debutto acclamato dalla critica e da un Cigale tutto esaurito, The Doug continua il suo slancio con « Leader Price », un singolo di grande impatto che segna una nuova tappa prima del suo Olympia di giugno.

Espanol :

En el marco del Festival Les Internationales de la Guitare.

Revelado por un álbum de debut aclamado por la crítica y un Cigale con entradas agotadas, The Doug continúa su impulso con ‘Leader Price’, un single contundente que marca una nueva etapa antes de su Olympia en junio.

L’événement CONCERT THE DOUG Montpellier a été mis à jour le 2025-07-22 par 34 OT MONTPELLIER