Concert The Firebyrds String Quartet dans l’Hospice Saint Charles Hospice Saint-Charles Rosny-sur-Seine

Concert The Firebyrds String Quartet dans l’Hospice Saint Charles Hospice Saint-Charles Rosny-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.

Concert The Firebyrds String Quartet dans l’Hospice Saint Charles Samedi 20 septembre, 20h00 Hospice Saint-Charles Yvelines

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2025 – JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ️

✨ Une soirée exceptionnelle pour célébrer notre patrimoine !

20h : Concert envoûtant de The Firebyrds String Quartet dans notre chapelle historique.

Le Firebyrds String Quartet, fondé en 2008 par Caroline Pearsall, est un quatuor à corde jouant dans un style « musique de chambre », des BO de film, de la pop, du tango du jazz et même de la musique classique. Ne manquez pas ce concert dans un lieu chargé d’histoire. ⛪

Hospice Saint Charles – Rue Nationale, Rosny-sur-Seine ️

Réservations obligatoires : 01 83 43 97 64 – GRATUIT

oh41@ville-rosny78.fr

Hospice Saint-Charles Rue Nationale 78710 Rosny-sur-Seine Rosny-sur-Seine 78710 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 43 97 64 »}] [{« link »: « mailto:oh41@ville-rosny78.fr »}]

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2025 – JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ️

Mairie de Rosny-sur-Seine