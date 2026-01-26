Concert THE FLAMES CONCERT CHOIR Possesse
Concert THE FLAMES CONCERT CHOIR Possesse dimanche 29 mars 2026.
Eglise Saint-Symphorien Possesse Marne
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Début : 2026-03-29 15:00:00
Tout public
Concert Gospel à l’église de Possesse le 29 mars à15 h.
Eglise chauffée, places assises. Ouverture des portes à 14h. .
