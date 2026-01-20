Concert The Flames Gospel Choir Rue de l’Église Possesse

Concert The Flames Gospel Choir

Rue de l'Église Eglise de Possesse Possesse Marne

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

2026-03-29

Environ 25 choristes partageront leur énergie et leur joie à travers deux heures de musique, ponctuées d’un entracte, pour le plaisir des petits comme des grands.

Concert dans une église chauffée pour profiter du concert bien au chaud.

Places assises sont limitées. Ouverture des portes à 14h. .

