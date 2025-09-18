CONCERT THE FLESHTONES Montpellier

CONCERT THE FLESHTONES Montpellier jeudi 18 septembre 2025.

CONCERT THE FLESHTONES

20 Rue de Verdun Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

The Fleshtones… c’est 50 ans de Rock N’roll.

The Fleshtones… c’est 20 albums au compteur.

The Fleshtones… c’est un morceau de l’histoire de la musique et du Rock N’Roll.

The Fleshtones… c’est 50 ans de Rock N’roll.

The Fleshtones… c’est 20 albums au compteur.

The Fleshtones… c’est un morceau de l’histoire de la musique et du Rock N’Roll.

The Fleshtones… c’est l’un des derniers groupes survivants de l’époque du CBGB.

The Fleshtones… c’est aussi et surtout une énorme baffe garantie 100% made in New York sur son méli-mélo de punk attitude, relevé à la sauce garage dont ils sont parmi les précurseurs, pour ne pas dire les concepteurs.

Le dernier album de The FLESHTONES “It’s Getting Late (…and More Songs About Werewolves)” fait l’unanimité et prouve qu’il n’y pas d’âge pour faire le rock N’roll . Mieux… Il est la preuve que le Rock N’Roll conserve. Vous en doutez ?

Alors RDV au Rockstore le 18 Septembre 2025 et ce sera alors à Montpellier de prouver qu’il y a encore des Rockeurs en Occitanie.

Première partie OV Du stoner le plus lourd aux tempos agités du rock’n’roll en passant par de grandes envolées psychédéliques, OV distille un rock sauvage et énergique. .

20 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The Fleshtones… 50 years of Rock N?roll.

The Fleshtones… it’s 20 albums.

The Fleshtones… it’s a piece of music and Rock N’ Roll history.

German :

The Fleshtones… das sind 50 Jahre Rock N’Roll.

The Fleshtones… das sind 20 Alben.

The Fleshtones… das ist ein Stück Musik- und Rock N’Roll-Geschichte.

Italiano :

I Fleshtones… 50 anni di rock’n’roll.

I Fleshtones… sono 20 album.

I Fleshtones… sono un pezzo di storia della musica e del rock’n’roll.

Espanol :

The Fleshtones… 50 años de Rock N’roll.

The Fleshtones… son 20 álbumes.

The Fleshtones… es un pedazo de historia de la música y el rock’n’roll.

L’événement CONCERT THE FLESHTONES Montpellier a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT MONTPELLIER