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Concert | The Gatecrashers La Bull Serres-et-Montguyard

dimanche 30 août 2026 · La Bull · Serres-et-Montguyard

Concert | The Gatecrashers La Bull Serres-et-Montguyard

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Bull
Adresse
121 Rue des 2 Cèdres
Ville
24500 Serres-et-Montguyard
Département
Dordogne
Tarif

Serres-et-Montguyard

Concert | The Gatecrashers

La Bull 121 Rue des 2 Cèdres Serres-et-Montguyard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 19:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

La Bull vous propose un live concert avec The Gatecrashersa Dynamic Duo !

Réservation fortement conseillée.   .

La Bull 121 Rue des 2 Cèdres Serres-et-Montguyard 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 11 79 87 

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English : Concert | The Gatecrashers

L’événement Concert | The Gatecrashers Serres-et-Montguyard a été mis à jour le 2026-08-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides