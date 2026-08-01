Concert | The Gatecrashers La Bull Serres-et-Montguyard
dimanche 30 août 2026 · La Bull · Serres-et-Montguyard
Informations pratiques
Serres-et-Montguyard
Concert | The Gatecrashers
La Bull 121 Rue des 2 Cèdres Serres-et-Montguyard Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 19:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
La Bull vous propose un live concert avec The Gatecrashersa Dynamic Duo !
Réservation fortement conseillée. .
La Bull 121 Rue des 2 Cèdres Serres-et-Montguyard 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 11 79 87
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English : Concert | The Gatecrashers
L’événement Concert | The Gatecrashers Serres-et-Montguyard a été mis à jour le 2026-08-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides