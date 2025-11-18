Concert The Good Bouill’Gospelers Église St Sauveur Aubagne

Concert The Good Bouill’Gospelers

Dimanche 1er février 2026 à partir de 16h. Église St Sauveur 1 cour de Clastres Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Le groupe chante a cappella et reste spécialisé dans le style plus traditionnel » du Spiritual, mettant en évidence ses racines africaines.

Son répertoire est composé principalement de Negro Spirituals mais aussi de quelques Gospels, afro-américains et africains . .

Église St Sauveur 1 cour de Clastres Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 95 04 45

English :

The group sings a cappella and specializes in the more traditional style of Spiritual, highlighting its African roots.

German :

Die Gruppe singt a cappella und bleibt auf den traditionelleren Spiritual-Stil spezialisiert, wobei sie ihre afrikanischen Wurzeln hervorhebt.

Italiano :

Il gruppo canta a cappella ed è specializzato nello stile più tradizionale dello Spiritual, evidenziando le sue radici africane.

Espanol :

El grupo canta a capella y está especializado en el estilo más tradicional del Spiritual, destacando sus raíces africanas.

