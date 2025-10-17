Concert « The Green Duck » chez Jimmy n Drinks Jimmy n Drinks Châteaurenard
Concert « The Green Duck » chez Jimmy n Drinks Jimmy n Drinks Châteaurenard vendredi 17 octobre 2025.
Concert « The Green Duck » chez Jimmy n Drinks
Vendredi 17 octobre 2025 de 20h à 23h. Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-17 23:00:00
Date(s) :
2025-10-17
Concert de « The Green Duck » chez Jimmy n Drinks.
Venez assister au concert de « The Green Duck » chez Jimmy n Drinks tout en buvant un verre, dégustant un plat…
Concert duo Irish. .
Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 15 01 48 contact@jimmyndrinks.fr
English :
Concert by « The Green Duck » at Jimmy n Drinks.
German :
Konzert von « The Green Duck » bei « Jimmy n Drinks ».
Italiano :
Concerto dei « The Green Duck » al Jimmy n Drinks.
Espanol :
Concierto de « The Green Duck » en Jimmy n Drinks.
L’événement Concert « The Green Duck » chez Jimmy n Drinks Châteaurenard a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence