Concert The Hook (Blues’n’roll) La Loco Quimperlé

Concert The Hook (Blues’n’roll)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Début : 2026-03-27 23:00:00

fin : 2026-03-27 03:00:00

2026-03-27

L’âge d’or de Led Zeppelin et des Rolling Stones vous rend nostalgique ? Avec The Hook on retourne directement dans les 70s et ça fait du bien ! Biberonnés au Rythm et Blues et au Rock, leur fougue enflamme le cerveau !

Le groupe a assuré des premières parties de prestige (Blues Pills, The Legendary Tigerman, Ten Years After, Datcha Mandala, The Fleshtones, Pat McManus…). Avec des influences variées allant du Classic Rock au Blues en passant par le Protopunk et le Glam Rock, les compositions originales et énergiques puisent aux sources même du Rock and Roll.

The Hook est de retour et ils le crient haut et fort Si le rock est mort, le blues ne l’est pas encore !

https://youtu.be/OSNdIx9tSF8 .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

