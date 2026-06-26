Informations pratiques

Lucmau

Concert THE HOWLIN’ BLUES TRIO

Cercle de la Concorde Lucmau Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 21:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

The HOwlin’ Blues Trio est un combo bordelais de blues Roots . Les influences musicales diverses des trois membres confèrent au trio une certaine singularité savant mélange de Blues, Rockabilly, Boogie, quelques dérapages, country, soupçon de jazz. La rythmique solide d’une contrebasse, souvent slappée, fait oublier l’absence volontaire de batterie. Le piano propose un univers musical Boogie et entraînant, quant au Mississippi saxophone …il fait tout le reste du travail ! Trois amis de longue date réunis autour de la musique du diable. Du souffle, des cordes et des tripes. .

Cercle de la Concorde Lucmau 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 22 52 cercledelaconcorde@orange.fr

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English : Concert THE HOWLIN’ BLUES TRIO

L’événement Concert THE HOWLIN’ BLUES TRIO Lucmau a été mis à jour le 2026-06-26 par PNR Landes de Gascogne