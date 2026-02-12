Concert The Jeannettes et l’orchestre de Pays EIM Montfaucon-en-Velay
Concert The Jeannettes et l’orchestre de Pays EIM Montfaucon-en-Velay samedi 14 mars 2026.
Concert The Jeannettes et l’orchestre de Pays EIM
Salle Renaissance Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-03-14 16:30:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Concert unique à 16h30 ! The Jeannettes & Orchestre EIM revisitent les classiques (Bach, Fauré, Ravel…) avec des sonorités actuelles. Quand tradition et modernité se rencontrent pour 1h30 de voyage musical. Entrée libre !
Salle Renaissance Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
One-off concert at 4.30pm! The Jeannettes & Orchestre EIM revisit the classics (Bach, Fauré, Ravel…) with contemporary sounds. Tradition meets modernity for a 1h30 musical voyage. Free admission!
