Concert The Jeannettes et l’orchestre de Pays EIM

Salle Renaissance Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 16:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Concert unique à 16h30 ! The Jeannettes & Orchestre EIM revisitent les classiques (Bach, Fauré, Ravel…) avec des sonorités actuelles. Quand tradition et modernité se rencontrent pour 1h30 de voyage musical. Entrée libre !

.

Salle Renaissance Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One-off concert at 4.30pm! The Jeannettes & Orchestre EIM revisit the classics (Bach, Fauré, Ravel…) with contemporary sounds. Tradition meets modernity for a 1h30 musical voyage. Free admission!

L’événement Concert The Jeannettes et l’orchestre de Pays EIM Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-12 par Haut Pays du Velay Tourisme