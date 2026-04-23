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Concert The Jouby’s Estivales de Haute-Saintonge Derrière l’Eglise Saint-Ciers-du-Taillon

Concert The Jouby’s Estivales de Haute-Saintonge Derrière l’Eglise Saint-Ciers-du-Taillon dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Derrière l'Eglise

Adresse : 29 avenue de la République

Ville : 17240 Saint-Ciers-du-Taillon

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Saint-Ciers-du-Taillon

Concert The Jouby’s Estivales de Haute-Saintonge

Derrière l’Eglise 29 avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Dans le cadre des Estivales de Haute-Saintonge 2026 , à l’occasion de la randonnée pédestre les 12h de balade, concert du groupe The Jouby’s derrière l’Église à 12h.

Tout public
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Derrière l’Eglise 29 avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 63 91  contact@haute-saintonge.org

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English :

As part of the Estivales de Haute-Saintonge 2026 , on the occasion of the 12h de balade hike, concert by The Jouby’s behind the church at 12pm.

Open to all

L’événement Concert The Jouby’s Estivales de Haute-Saintonge Saint-Ciers-du-Taillon a été mis à jour le 2026-04-23 par CDC de Haute Saintonge